Bảo hiểm thắng thua new88 – Tự Tin Đặt Cược Không Hết Vốn

New88 đã mang đến sức hấp dẫn cho cộng đồng cược thủ khi liên tục tung ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Mới đây, nhà cái đã triển khai chương trình bảo hiểm thắng thua New88. Sự kiện đã khiến các thành viên vô cùng háo hức. Vậy điều gì đã tạo nên sức hấp dẫn từ chương trình ưu đãi này? Đừng bỏ lỡ những thông tin sau đây để khám phá chi tiết về khuyến mãi nhận thưởng cả khi thắng và khi thua này nhé.

Sức hút từ bảo hiểm thắng thua new88

Hiện nay, thị trường cá cược online đang dần bão hòa khi có quá nhiều nhà cái xuất hiện. Thế nhưng new88 vẫn luôn tạo nên sức hút riêng. Không chỉ có sự bảo chứng là đơn vị cá cược hợp pháp, sân chơi này còn đa dạng hóa các trò chơi và liên tục tung ra nhiều siêu ưu đãi.

Trong đó, bảo hiểm thắng thua new88 là một trong những khuyến mãi nhận được sự ủng hộ đông đảo từ các thành viên.

Chương trình ưu đãi này khuyến khích anh em tiếp tục đồng hành cùng nhà cái tham gia những ván cược cực đã. Các thành viên có cơ hội nhận được bảo hiểm để giúp có thêm một nguồn vốn tham gia vui chơi.

Hơn nữa, đây cũng là nguồn động viên tinh thần nho nhỏ sẽ để giúp anh em cá cược hăng máu hơn, rinh nhiều phần thưởng hơn. Bên cạnh đó, điều kiện nhận thưởng cũng vô cùng đơn giản, hãy tham gia săn khuyến mãi ngay để không bỏ lỡ cơ hội quý giá này.

Xem thêm : new88 đãi ngộ thành viên mới

Thông tin chi tiết về chương trình bảo hiểm thắng thua new88

Đừng bỏ lỡ những chia sẻ dưới đây, bạn sẽ có được những thông tin hữu ích về siêu ưu đãi bảo hiểm thắng thua new88.

Nội dung khuyến mãi

Chương trình bảo hiểm thắng thua new88 được nhà cái tặng cho tất cả những thành viên của nhà cái. Dù là tài khoản mới đăng ký hay những người chơi gắn bó với cổng game từ rất lâu đều có cơ hội hốt thưởng trong sự kiện này.

Theo đó, anh em tham gia đặt cược vào các sản phẩm giải trí tại New888 sẽ có cơ hội nhận ưu đãi khi mức đặt từ 500 điểm trở lên. Tổng giải thưởng lên đến 16.888 điểm và sẽ được phát vào ngày kế tiếp. Chương trình có giới hạn, đừng bỏ lỡ cơ hội nhận ưu đãi đỉnh cao này nhé.

Mốc thưởng thắng/thua

Các mức thưởng tương ứng mà anh em cược thủ sẽ nhận được trong sự kiện bảo hiểm thắng thua new88 thể hiện theo bảng dưới đây:

Sản Phẩm nhận thưởng Điểm tích lũy thắng/thua Phần thưởng thắng cược Phần thưởng thua cược Vòng Cược rút tiền Nổ Hũ Bắn Cá Thể Thao Game Bài 3D Đá Gà 500+ 8 8 1 Vòng cược 1,000+ 18 38 3,000+ 38 88 10,000+ 128 258 35,000+ 388 788 100,000+ 888 1,888 300,000+ 2,288 5,888 500,000+ 3,888 8,888 1,000,000+ 8,888

Giả dụ:

Lợi nhuận tích lũy bạn thắng bạn có được trong sản phẩm game bài là 10.000 điểm, ngày hôm sau bạn có cơ hội nhận bảo hiểm là 128 điểm.

Lợi nhuận mà người chơi tích lũy trong sảnh cá cược thể thao là 10.000 điểm ngày hôm sau sẽ nhận được 258 điểm.

Hướng dẫn nhận ưu đãi bảo hiểm thắng thua new88

Nhanh tay làm theo hướng dẫn dưới đây để nhận siêu ưu đãi cùng với new88:

Bước 01: Đầu tiên bạn thực hiện đăng nhập tài khoản từ đường link chính thức của nhà cái new88. Khi thực hiện tham gia đặt cược với lợi nhuận tích lũy từ 500 điểm trở lên là đủ điều kiện nhận khuyến mãi.

Bước 02: Bấm vào phong bì đỏ để nhận khuyến mãi, bạn cũng có thể truy cập vào mục Khuyến mãi để xem nội dung chi tiết.

Bước 03: Chờ đến ngày hôm sau tiền thưởng sẽ được ban tổ chức chuyển vào tài khoản. Chú ý là hãy hoàn thành một vòng cược để rút thưởng về nhé.

Xem thêm : new88 thưởng đặt cược 58.888.888VNĐ

Lưu ý khi nhận khuyến mãi bảo hiểm thắng thua new88

Chương trình bảo hiểm thắng thua new88 là chủ đề được quan tâm hàng đầu hiện nay, bạn cần lưu ý những điều sau để dễ dàng nhận thưởng:

Tích lũy đủ điểm thắng, thua từ 500 điểm trở lên.

Chương trình có thời gian bắt đầu và kết thúc cụ thể, bạn hãy đọc kỹ để không bỏ lỡ sự kiện.

Không được phép gian lận hay có hành vi trục lợi từ những khuyến mãi của nhà cái. Nếu bị new88 phát hiện, tài khoản sẽ bị khóa ngay lập tức sau đó.

Tổng kết

Với các thông tin trên, anh em đã nắm rõ ràng về chương trình bảo hiểm thắng thua new88. Đừng bỏ qua cơ hội săn thưởng đỉnh cao và kiếm cho mình nhiều phần quà hấp dẫn khác nhé.