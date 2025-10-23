Bộ lô đề là hình thức xuất hiện khá thú vị của các con số mà bet thủ có thể dựa vào các đấu hiệu để phỏng đoán ra các cặp lô có xu hướng nổ. Sử dụng bộ số lô đề giúp người chơi tiết kiệm thời gian soi cầu, đoán lô mà kết quả mang lại cực kỳ đáng mong chờ. Để hiểu rõ hơn về khái niệm này, Trang nhà cái New88 sẽ chia sẻ khái niệm và những bộ số trong lô đề để người chơi tham khảo.

Khái niệm bộ lô đề

Bộ lô đề được hiểu là các dàn số hay xuất hiện cùng nhau. Việc ứng dụng bộ số này sẽ giúp người chơi tính toán được kết quả xổ số để nuôi theo chu kỳ ngày, tuần, tháng hoặc thậm chi theo năm.

Cách đơn giản nhất để xác định bộ số trong lô đề là người chơi sẽ dựa vào các con hay nổ cùng nhau. Bên cạnh đó còn có thể xác định các con lô theo thuyết âm dương và 12 con giáp.

Những bộ lô số trong lô đề hay ra cùng nhau

New88 đã thống kê và tổng hợp gồm 10 bộ lô đề thường xuyên xuất hiện cùng nhau như sau:

Bộ lô đề 01: 06, 60, 01, 15, 10, 51, 56, 65

Bộ số 02: 07, 70, 02, 25, 20, 52, 57, 75

Bộ trong lô đề 03: 08, 80, 03, 30, 58, 85, 53, 35

Bộ số lô 04: 09, 90, 04, 40, 59, 95, 54, 45

Bộ số trong lô đề 12: 62, 26, 17, 71, 12, 21, 67, 76

Bộ trong lô đề 13: 18, 81, 13, 31, 68, 86, 63, 36

Cặp 14 gồm: 19, 91, 14, 41, 69, 96, 64, 46

Bộ 23 gồm: 28, 82, 23, 32, 78, 87, 73, 37

Bộ lô số 24: 29, 92, 24, 42, 79, 97, 74, 47

Cặp trong lô đề 24: 39, 93, 34, 43, 89, 98, 84, 48

Với cách soi bộ lô đề này, người chơi sẽ không phải đánh toàn bộ trường hợp xuất hiện bộ đó (ví dụ bộ 1 thì không phải đánh tất cả các con xuất hiện số 1 nằm trong khoảng 00 – 99). Thời gian nuôi theo cách này sẽ tối đa là 30 ngày. Nếu vượt qua giới hạn, chúng ta sẽ tiếp tục soi số khác hoặc tìm một phương pháp phù hợp với kỹ năng.

Bộ số trong lô đề thường ra với bóng của chúng

Người ta sử dụng thuyết âm dương để soi ra bóng của số đề. Để tìm được bộ số đề, ta sẽ cộng vào một trong các cặp 05 – 50 – 55. Tiếp đó thực hiện nguyên tắc thuận ngược bằng cách đảo các số để ra tất cả trường hợp của chúng.

Bộ này sẽ có 5 bộ quy thành 4 số có hai số giống nhau như sau:

Cặp 00 sẽ có các trường hợp: 55, 05, 00, 50

Cặp 11 sẽ có các trường hợp: 66, 16, 11, 61

Cặp 22 sẽ có các trường hợp: 27, 22, 77, 72

Cặp 33 sẽ có các trường hợp: 38, 33, 88, 83

Cặp 44 sẽ có các trường hợp: 49, 94, 44, 99

Thoạt nhìn chúng ta sẽ thấy thiếu các trường hợp 55, 66, 77, 88 và 99. Tuy nhiên, các số đó đã nằm trong bóng của 5 trường hợp được liệt kê. Do đó, người chơi có thể lược bỏ và tập trung vào những con số có khả năng về nhất.

Bộ lô đề ứng theo 12 con giáp

Bằng cách phân tích 12 bộ lô đề theo 12 con giáp trong thiên can và địa chỉ. Chúng ta sẽ sử dụng các đón bộ số lô đề để đánh theo tháng (chỉ áp dụng trong năm, dù ngày soi là tháng 12 thì cũng chỉ đánh trong 1 tháng đó bước qua năm mới sẽ sử dụng bộ khung khác).

Ứng với 12 con giáp sẽ có 9 cặp số đi theo, cụ thể như sau:

Con chuột (Tý): 00, 36, 48, 12, 72, 24, 60, 84, 96

Con trâu (Sửu): 25, 37, 01, 61, 73, 13, 49, 85, 97

Con hổ (Dần): 26, 38, 02, 14, 74, 86, 50, 62, 98

Con mèo – thỏ (Mẹo): 27, 39, 03, 63, 75, 15, 51, 87, 99

Con rồng (Thìn): 28, 40, 04, 16, 76, 52, 64, 88

Con rắn (Tỵ): 29, 41, 05, 65, 77, 17, 53, 89

Con ngựa (Ngọ): 30, 42, 06, 66, 18, 54, 78, 90

Con dê – cừu (Mùi): 31, 43, 07, 19, 79, 55, 67, 91

Con khỉ (Thân): 32, 44, 08, 68, 80, 20, 56, 92

Con gà (Dậu): 33, 45, 09, 69, 81, 21, 57, 93

Con chó (Tuất): 34, 46, 10, 70, 22, 58, 82, 94

Con lợn (Hợi): 47, 59, 11, 23, 83, 35, 71, 95

Tổng kết

Soi cầu theo bộ lô đề khá đơn giản, bởi các kết quả đã được thống kê lại. Người chơi chỉ cần dựa vào các dấu hiệu xuất hiện để nuôi theo khung phù hợp. Mỗi dạng bộ số lô đề sẽ có khung nuôi phù hợp, lâu nhất là lô đề theo bóng âm dương.