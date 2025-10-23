Bóng lô đề là từ khóa được tìm kiếm khá nhiều trong thời gian gần đây. Đây là phương pháp đánh xổ số tuy đơn giản, nhưng mang lại hiệu quả cực kỳ tích cực. Đối với những bet thủ mới vào nghề sẽ chưa nắm rõ chiến thuật này là gì. Vậy thì hãy cùng website New88 tìm hiểu kỹ hơn, tất cả sẽ được chúng tôi “phơi bày” ra để mọi người dễ nắm bắt.

Khái niệm bóng lô đề

Bóng lô đề là việc người chơi sẽ đi soi kết quả phản chiếu của một con số nhất định, dựa vào ấn định từ theo các thuyết từ xưa để lại.

Đây là chiến thuật chơi lô đã được nhiều thế hệ người chơi áp dụng và đánh giá rất tốt. Theo đó, người ta đã nhận thấy một mối quan hệ giữa thuyết âm dương, ngũ hành với việc soi ra cặp song thủ, bạch thủ,… Bởi chúng ta đều biết rõ, các kết quả xổ số sẽ ra theo một quy luật nào đó, và bóng lô đề là nền tảng gần nhất để áp dụng.

Việc sử dụng bóng âm dương, ngũ hành để soi cầu xổ số đã trở thành phương pháp quen thuộc mà bất kỳ người chơi lô đề nào cũng đã áp dụng. Cách đánh này không dựa vào may mắn mà ẩn chứa sự tính toán để bắt được quy tắc riêng, sự kết nối chặt chẽ giữa các thuyết với nhau.

Nếu áp dụng tốt, người chơi sẽ nắm được cục diện trong tay và chỉ cần ngày soi cầu sẽ có kết quả của cả tuần để nuôi. Do đó, người chơi sẽ luôn nắm được thế chủ động để quyết định số vốn sẽ đánh của mình là bao nhiêu.

Tiếp theo đây, New88.today sẽ giới thiệu chi tiết hơn về các dạng bóng trong lô đề.

Tổng hợp những loại bóng lô đề

Hiện nay trên thị trường, cao thủ lão làng gợi ý anh em newbie áp dụng 4 cách soi bóng lô đề gồm: Bóng âm, bóng dương, bóng dựa vào thuyết ngũ hành, kép âm.

Bóng âm trong lô đề

Bóng lô là công cụ hữu hiệu để tiến hành chọn ra cặp bạch thủ. Chỉ cần nắm rõ các quy tắc soi bóng dưới đây, bạn sẽ dễ dàng hơn trong quá trình tìm số:

1 – 4 là bóng âm của nhau.

2 – 9 là bóng âm của nhau.

3 – 6 là bóng âm của nhau.

5 – 8 là bóng âm của nhau.

0 – 7 là bóng âm của nhau.

Ví dụ:

53 sẽ có bóng âm là 86.

21 sẽ có bóng âm là 94.

28 sẽ có bóng âm là 95.

Bóng dương trong lô đề

Sau âm sẽ là bóng dương, loại bóng lô đề này chạy theo quy tắc rằng 2 con là bóng của nhau sẽ cách 5 đơn vị. Do đó, người chơi sẽ dễ dàng ghi nhớ hơn.

1 – 6 là bóng dương của nhau.

2 – 7 là bóng dương của nhau.

3 – 8 là bóng dương của nhau.

4 – 9 là bóng dương của nhau.

5 – 0 là bóng dương của nhau.

Ví dụ:

23 sẽ có bóng dương là 78.

56 sẽ có bóng dương là 01.

71 sẽ có bóng dương là 26.

84 sẽ có bóng dương là 39.

Bóng lô đề theo ngũ hành

Bóng lô đề dựa theo thuyết ngũ hành có nghĩa là mỗi một số từ 0-5 sẽ được ứng với một phương. Được phân chia đầy đủ như sau: 1 – Thủy, 2 – Kim, 3 – Hỏa, 4 – Thổ, 5 – Mộc.

Tuy nhiên, còn các số từ 6 – 9 sẽ tiếp tục xét theo bóng âm dương:

Tính bóng dương lô đề dựa vào thuyết ngũ hành ta được: 6 – Thủy, 7 – Kim, 8 – Hỏa, 9 – Thổ, 0 – Mộc.

Tính bóng âm lô đề dựa vào thuyết ngũ hành ta được: 4 – Thủy, 6 – Hỏa, 8 – Mộc, 9 – Kim, 9 – Thổ. Ta thấy, số 9 sẽ ứng với 2 mệnh kim và thổ.

Chúng ta có bóng tương sinh như sau: 5 – 8, 4 – 7, 3 – 9, 2- 6, 1 – 0.

Bóng tương khắc như sau: 5 – 9, 4 – 6, 3 – 7, 2 – 0, 1 – 8.

Vòng lặp ngũ hành vận hành theo chiều: Kim < Thổ < Hỏa < Mộc < Thủy < Kim

Ví dụ:

Tương sinh:

83 có bóng lô đề tương sinh là 59.

27 có bóng tương sinh là 64.

12 có bóng tương sinh là 06.

07 có bóng tương sinh là 14.

Tương khắc:

07 có bóng tương sinh là 23.

41 có bóng tương sinh là 68.

57 có bóng tương sinh là 93.

19 có bóng tương sinh là 85.

Tính toán kép âm trong lô đề

Kép âm trong bóng lô đề ý chỉ những cặp mà cả hai số là bóng âm của nhau. Kết quả này dùng để nuôi song thủ, bạch thủ, nuôi khung đều được:

07 – 70

14 – 41

29 – 92

36 – 63

58 – 85

Cách soi bóng trong lô đề chuẩn nhất

Tiếp theo, New88.today sẽ chia sẻ một số bí kíp soi bóng lô đề tốt được kiểm chứng bởi cao thủ và đã mang lại những thành công nhất định:

Soi bóng lô đề dựa vào giải đặc biệt

Đối với giải đặc biệt, chúng ta chỉ có thể áp dụng duy nhất với số 1 và bóng của nó.

Cách tiến hành như sau: Bet thủ quan sát 2 số cuối trong kết quả giải đặc biệt mà thấy có bóng 3 hoặc 6 thì sẽ soi ra để ghép lại với số 1.

Ví dụ: Kết quả 2 con giải đặc biệt ngày 31/3 là 24. Ta thấy, 4 số là bóng âm của 1 nên có sẽ ghép thành 14 – 41. Đó là cặp song thủ lô để bạn vào tiền và chờ kết quả.

Soi bóng số đề dựa vào giải nhì

Soi lô đề dựa vào giải nhì cũng tương tự như giải đặc biệt, nhưng con số để lấy bóng sẽ là 2 con số của giải 2.1 & 2.2.

Loại cầu này mang lại sự ổn định và khả năng lộn lô cao, nên bạn bắt buộc phải bọc lót chứ không được đánh bạch thủ duy nhất 1 con.

Đánh bóng số đề từ giải bốn

Chúng ta soi trong 4 giải của kết quả xổ số gồm 4.1, 4.2, 4.3 & 4.4. Cách áp dụng cũng giống sẽ soi 2 con số của bốn giải xem có bóng của 1 hay không, nếu có sẽ tiến hành ghép với 1 để ra con số may mắn.

Loại cầu này cực kỳ thiếu ổn định, khó bắt. Nhưng nếu đã nổ thì sẽ xuất hiện từ 2 đến 3 nháy.

Kỹ thuật đánh bóng số đề dựa vào giải bảy

Khác biệt một chút, bạn lấy số đầu tiên của giải 7.1 để ghép đôi với số cuối của giải 7.4 sẽ được cặp lô phù hợp.

Tiếp đó, lấy bóng âm dương của 2 số đó để vào tiền.

Kỹ thuật này có ưu điểm là mức độ nổ cực kỳ dày nên là lựa chọn của nhiều bet thủ lâu năm.

Xem thêm : soi cầu lô là gì?

Bắt bóng lô đề theo kép âm hiệu quả

Kép âm tuy khó soi nhưng tần suất nó ra rất đều đặn. Bạn chỉ cần dày một chút thời gian để nắm được bóng âm của các con số là có thể thực hiện nhuần nhuyễn. Ta có bộ kép âm khi soi bóng lô đề như sau:

Ngày hôm trước có kép âm 07 thì hôm nay chốt ngay bộ 38, 83, 19, 91.

Ngày hôm trước có kép âm 70 thì hôm nay chốt ngay bộ 06, 60, 14 và 31

Ngày hôm trước có kép âm 14 thì hôm nay chốt ngay bộ 98, 89 và 33 .

Ngày hôm trước có kép âm 41 thì hôm nay chốt ngay bộ 31, 13, 78 và 87 .

Ngày hôm trước có kép âm 29 thì hôm nay chốt ngay bộ 10, 01, 68 và 86 .

Ngày hôm trước có kép âm 92 thì hôm nay chốt ngay bộ 21, 12, 26 và 62 .

Ngày hôm trước có kép âm 36 thì hôm nay chốt ngay bộ 25, 52 và 88 .

Ngày hôm trước có kép âm 63 thì hôm nay chốt ngay bộ 10, 01, 08 và 80 .

Ngày hôm trước có kép âm 58 thì hôm nay chốt ngay bộ 10, 01, 08 và 80 .

Ngày hôm trước có kép âm 85 thì hôm nay chốt ngay bộ 20, 02 , 11 và 66 .

Nhà cái New88 vừa giải ý chi tiết về bóng lô đề, ngoài ra chúng tôi đã chia sẻ thêm các cách soi bóng trong lô đề hiệu quả. Hy vọng các kiến thức mà trang New88.today chia sẻ sẽ giúp bạn có thêm một phương pháp soi cầu lô đề nữa.