Những giống gà và thế đá gà đòn hay nhất năm 2025

Gà đá đòn độc hay là một trong những thế đá chỉ có ở giống gà đá. Chiến – nhanh – mạnh – hiểm là những từ diễn tả về cú đá đòn này. Anh em đã tìm hiểu hết về những giống gà đòn và những thế đá đòn độc hay chưa? Hãy cùng Link New88 tìm hiểu thêm thông tin xoay quanh đá gà đòn qua bài viết sau.

Những giống gà đá đòn độc phổ biến hiện nay

Hình thức đá gà đòn đã quá phổ biến trong giới đá gà từ trước đến nay. Vậy có những giống gà đòn phổ biến nào. Giống gà đá đòn độc này phổ biến ở cả 3 miền Bắc – Trung – Nam. Sau đây, New88 sẽ giới thiệu đến anh em một số giống gà đòn có lối đá hay nhất.

Gà đá đòn độc giống miền Bắc

Miền Bắc là nơi sinh ra của rất nhiều giống gà chọi gà nòi, gà đá đòn. Tuy nhiên, theo thời gian thì không có nhiều giống gà nổi tiếng nữa. Bởi đa số những người nuôi gà đã dần từ bỏ và ngành gà đá cũng bị mài mòn theo thời gian.

Một số giống đá gà đòn tiêu biểu phải kể đến như gà đá Thổ Hà – Bắc Giang, gà chọi Nghi Tàm – Mỹ Đình, gà đòn Xám Thần – Phú Thọ, gà nòi Thái Bình,…

Gà đá đòn miền Nam

Tại miền Nam, đá gà đòn không được phổ biến như miền Bắc và miền Trung. Nên rất khó có thể tìm ra được địa chỉ nuôi giống gà đá đòn tốt ở đây.

Anh em chiến kê có thể tham khảo gà đòn đá Bà Điểm ở Hóc Môn. Một giống gà khá nổi tiếng, chúng còn nằm trong danh sách những giống gà đá đòn hay nhất tại Việt Nam.

Gà đá đòn Khánh Hòa Vương

Nghe đến cái tên cũng đủ biết giống gà đòn đá này có nguồn gốc ở Khánh Hòa. Giống gà có chất lượng tốt, da ga don hay, nổi tiếng khắp cả nước. Rất nhiều sư kê đã lựa chọn giống gà chọi đòn này để lai giống. Nếu như anh em sư kê cảm thấy thích thích giống gà đòn này, hãy đến Khánh Hòa Út nhé.

Gà đá đòn Phú Yên

Phú Yên là một mảnh đất khô cằn, thường xuyên xảy ra bão lũ. Mặc dù chăn nuôi không phát triển, nhưng điều đó cũng không ngăn niềm đam mê với đá gà. Đã có những lúc, nhà nhà đua nhau nuôi gà đá, người người thi nhau nuôi gà đòn. Và giống gà Phú Yên nổi tiếng bao đời nay, anh em chiến kê không thể bỏ qua giống gà lâu đời này.

5 thế đá gà đòn hay nhất tại đấu trường đá gà

Sau đây là những thế gà đá đòn hay và hiểm hóc nhất mà những con gà đá sở hữu.

Gà đá đòn độc – đá sỏ

Đây là một thế đá gà đòn bẩy, chiến kế sẽ dựa vào một điểm tựa sau đó bật lên tấn công. Gà đá cắn chặt vào mào của kê thủ, lấy đó làm điểm tựa. Dồn một lực thật mạnh nhắm và tấn công vào cần cổ, yết hầu.

Mỗi đòn ra đều chuẩn xác, 100% trúng mục tiêu, lực ra đủ lớn để có thể làm trật cổ, lung khớp. Gà đối thủ dính đòn sẽ lăn quay, giãy dụa, thậm chí là bỏ chạy khỏi trường gà. Qua đó, cũng đủ để thấy sự tự tin của gà đá đòn, nắm chắc phần thắng trong tay.

Gà đá đòn độc hay – đá mé

Những con gà đá nào sử dụng thế đá này sẽ có tính cách hung hăng, háu chiến và là vua lì đòn. Khi vào trận chiến, mọi thứ diễn ra nhanh, dứt khoát và dồn dập. Bất cứ chiến kê nào dùng đá Mé luôn khiến cho đối thủ phải kiêng dè trên chiến trường.

Gà đá đòn độc – đá Mé còn có lực cánh rất mạnh, giúp chú gà tung mình lên cao để tung cước tấn công đối thủ. Sử dụng cả bàn chân tung cước, quất hẳn vào mặt đối thủ, hoặc đơn giản chỉ với ngón thới.

Thế đá này thường tập trung tấn công vào vùng mặt, mắt, mồng và mang tai của gà thủ. Lập tức, đối thủ sẽ bị choáng, mất thăng bằng, mất bình tĩnh và mất khả năng quan sát tức thời. Nếu như gặp phải gà đá mà có thêm cựa sắt, cựa dao thì với thế đá mé này, gà thủ có thể bị chột hoặc mù mắt.

Thế đá đòn dọc

Chiến kê nào sở hữu thế đá gà đòn dọc sẽ có một đặc điểm riêng biệt. Đa số những con gà này ở trên chân đều có 2 hàng vải. Một hàng nội và hàng ngoại phân chia rõ ràng. Những chú chiến kê thông thường sẽ chỉ có một hàng nội hoặc một hàng ngoại mà thôi.

Tuy nhiên, đối với tất cả những con gà có thế đá dọc đều có cả hai nên. Cả 4 ngón chân của nó cũng khác biệt so với những loại gà đá đòn độc khác.

Thế đá hầu

Khác hẳn với gà đá đòn dọc, gà đá hầu chỉ nhắm vào phần hầu của đối thủ. Liên tục tấn công vào đó đến khi nào chết thì thôi. Đòn đá này cũng được đánh giá là một đòn hay, khiến cho gà thủ bị loạng choạng. Mất phương hướng, mất quan sát, mất đi khả năng phòng về và đáp trả. Do đó lợi thế sẽ thuộc về gà đá đòn hầu.

Khi so tài với những con gà khác thì đá gà đòn hầu sẽ có xu hướng chui cánh. Sau đó mới thực hiện động tác chụp hầu và tung chân vào đối thủ.

Lối đá gà ôm đấm

Những con gà có lối đá này sẽ chỉ đá về phần ước hậu hoặc là sau gáy. Đôi khi còn đá vào đầu, cánh, mu lưng, thậm chí là ôm chặt và không bao giờ buông. Gà có lối đá ôm đấm này sẽ khác với giống gà đòn khác ở điểm sau. Đó là khi ở sát đối thủ, cặp chân sẽ luôn đi song song.

Tuy nhiên, loại gà có thế đà này không được đánh giá cao bằng gà đá đòn độc dọc. Bởi vì nó sẽ rất dễ bị trả đòn nếu như đối thủ có thể lật ngược tình thế, khiến nó bị mất chủ động hoàn toàn.

Xem đá gà đòn độc hay ở đâu?

Nếu như anh em không có điều kiện xem trực tuyến tại trường gà thì chỉ cần chiếc điện thoại có mạng, đã có thể trải nghiệm tất cả trận đá gà đòn hay rồi.

Xem da ga don trực tiếp tại New88, anh em sẽ được thỏa niềm đam mê với đá gà New88 là nhà cái đá gà uy tín, không lo lừa đảo hay và an toàn tuyệt đối. Tại đây, không yêu cầu người xem phải đăng ký tài khoản hay gửi tiền gì hết.

Ngoài ra, website New88 còn thường xuyên cập nhật những thông tin liên quan về đá gà đòn. Những gì mà nhà cái đã làm là để giúp anh em có thể xem đá gà mọi lúc mọi nơi.

Tổng kết

Bài viết trên đây, chúng tôi đã chia sẻ những thông tin về 5 thế đá gà đòn hay nhất. Hy vọng sẽ giúp anh em sư kê có thêm kiến thức hữu ích và thỏa mãn đam mê với đá gà nhé.