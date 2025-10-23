Cách xem màu mạng gà đá theo ngũ hành – Chuẩn dân chuyên

Việc xem màu mạng gà đá chắc hẳn không còn xa lại với bet thủ yêu thích bet thủ yêu thích bộ môn chọi gà. Đây là yếu tố quan trọng góp vào những chiến thắng vang dội của gà đấu. Để hiểu rõ hơn về cách xem màu mạng đá gà, anh em hãy đọc hết bài viết được Trang chủ New88 tổng hợp dưới đây. Đảm bảo bài viết chứa đầy đủ thông tin bạn cần.

Giải thích về xem màu mạng gà đá

Theo quan niệm xưa, mỗi sinh vật tồn tại trên đời đều tuân thủ nghiêm ngặt quy luật về tương sinh, tương khắc và gà cũng vậy. Do đó, nếu biết xem màu mạng gà đá hợp với mệnh, giờ hay ngành ra trận thì sẽ giúp tỷ lệ thắng cao hơn.

Theo quy luật ngũ hành từ xa xưa sẽ có 5 hành gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và cuối cùng là Thổ. Trong đó mỗi màu sắc của chiến tương sẽ tương ứng với từng hành riêng. Lối xem màu lông này được áp dụng từ rất lâu đời dựa trên các sách cổ. Từ màu lông, màu, ngày hay giờ thi đấu mà chúng ta sẽ chọn ra con gà có sự tương sinh phù hợp và tương khắc với đối thủ.

Xem màu mạng gà đá là công việc cần thiết để đảm bảo gà chiến né được các đối thủ tương khắc cao. Như vậy sẽ đảm bảo chúng giữ được sức khỏe, hạn chế được rủi ro khi thi đấu.

Màu mạng gà đá theo ngày có gì khác biệt

Đối với màu mạng gà đá theo ngày, chúng ta có quy định rõ ràng như sau:

Gà có màu lông tía, xám, nhạn thuộc hành Mộc sẽ thích hợp đấu ngày Giáp/ Ất.

Gà có màu lông trắng, vàng, ánh kim thuộc hành Kim sẽ thích hợp đấu ngày Canh/ Tân.

Gà có màu lông đen, xanh đen thuộc hành Thủy sẽ thích hợp đấu ngày Nhâm hay Quý.

Gà có màu lông đỏ, cam, tím thuộc hành Hỏa sẽ thích hợp đấu ngày Bính hay Đinh.

Gà có màu lông nâu, màu đất, vàng nâu thuộc hành Thổ sẽ thích hợp đấu ngày Mậu/ Kỷ.

Do đó, bạn cần nắm rõ màu mạng gà đá của mình để xét ngày ra trận phù hợp để có trận đấu êm đẹp. Những trận thắng lớn sẽ về nhiều hơn khi bạn chọn đúng giờ đẹp, ngày đẹp cho chiến kê thi đấu.

Màu mạng gà quy định ra sao theo giờ

Việc xem màu mạng gà đá hôm nay theo giờ sẽ được căn cứ theo khung 24 tiếng/ngày. Trong đó, ta sẽ có mỗi con giáp sẽ nắm giữ 2 tiếng. Con giáp đầu tiên là Tý sẽ có giờ xuất phát điểm từ 23 giờ sáng 1 giờ sáng. Tiếp tục là tới giờ Sửu sẽ có khung giờ là 1 đến 3 giờ sáng. Cứ tiếp diễn như vậy là Dần, Mão, Thìn, Tỵ,… và cuối cùng là giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ đêm.

Mỗi mệnh sẽ tương thích với khung giờ được liệt kê như sau:

Mệnh Thủy tương thích nhất với giờ Tý và giờ Hợi.

Mệnh Hỏa tương thích nhất với giờ Tý và giờ Ngọ.

Mệnh Thổ tương thích nhất với giờ Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi.

Mệnh Kim tương thích nhất với giờ Thân, Dậu.

Mệnh Mộc tương thích nhất với giờ Dần và giờ Mão.

Một ví dụ cho trường hợp này là chiến kê của bạn có màu đen tương ứng mệnh Thủy, ta sẽ lựa chọn để gà đấu xuất chuồng vào giờ Tý. Tuy vậy, đây là khung giờ khá khuya nên bạn có thể thay thế bằng khung giờ tương hỗ.

Màu mạng của gà theo quy luật ngũ hành

Việc sử dụng quy luật ngũ hành được ông bà ta áp dụng rất nhiều trong cuộc sống. Từ đó tránh xa được nhiều điềm xui rủi bất ngờ ập đến. Chính vì vậy, bạn cần nắm rõ màu mạng gà đá để biết mệnh nào hợp mệnh nào khắc.

Theo ngũ hành thì tương sinh sẽ giúp cho sự vật gặp nhiều thuận lợi và thúc đẩy nhau, trong đó có: Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, từ đó thì Hỏa sinh Thổ, tiếp đến là Thổ sinh Kim. Cứ xoay vòng như vậy sẽ tạo ra một quy luật khép kín.

Còn các hành khắc sẽ có sự chéo lên nhau như; Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, tiếp theo là Thổ khắc Thủy, tiếp đến là Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim.

Còn với những mệnh giống nhau sẽ không cản trở cũng không hỗ trợ. Ví dụ: Hai con gà mệnh Mộc sẽ có sự đồng đều về Mộc.

Tổng kết

Như vậy, thông tin về màu mạng gà đá theo từng quy luật đã được chúng tôi thông tin cụ thể. Hy vọng bài viết của Đá gà New88 sẽ mang lại lợi ích cho bet thủ trong quá trình đưa chiến kê của mình đi thi đấu. Từ đó, kiếm được phần thưởng xứng đáng.