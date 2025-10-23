New88 khuyến mãi 30/4 1/5 cực hấp dẫn cùng phần thưởng hàng tỷ đồng. Chuỗi sự kiện mừng ngày thống nhất đất nước và ngày quốc tế lao động là sản phẩm được tổ chức thường niên tại nhà cái. Đây cũng là một trong nhưng chương trình nhận được sự đón nhận rất tích cực từ hội viên. Cùng New888 tìm hiểu rõ hơn về khuyến mãi cực gắt mà cổng game sắp triên khai vào ngày 30/4 và 1/5.

Nội dung chương trình New88 khuyến mãi 30/4 1/5 mừng 2 đại lễ nước của đất nước

New88 khuyến mãi 30/4 1/5 là chương trình tri ân của nhà cái nhân dịp ngày giải phóng Miền Nam thống nhất 3 miền của tổ quốc và mừng ngày quốc tế lao động dành cho toàn bộ hội viên trong hệ thống New88.

Với 2 sự kiện cực hot là phát tặng 2,000 tỷ hồng bao lì xì ngẫu nhiên liên tục trong 2 ngày và tặng 3% cho mỗi lần nạp tiền thành công.

Đây là chuỗi sự kiện liên tục nên người chơi sẽ được nhận thưởng đầy đủ ưu đãi.

New88 khuyến mãi 30/4 1/5 bắt đầu từ thời lúc 00:00 30/4/2023 cho đến hết ngày 1//5/2023.

Chương trình được khởi động mặc định, trong thời gian sự kiện diễn ra, người chơi thực hiện theo nội dung sẽ được hưởng ưu đãi chính xác.

Thời gian diễn ra sự kiện trong giới hạn 2 ngày, các bạn hãy chú ý để không bỏ lỡ cơ hội nhận thưởng nhé.

Chương trình áp dụng với toàn bộ sản phẩm của cổng game, ngoại từ sản phẩm Xổ số và Roulette.

Chuỗi sự kiện của New88 khuyến mãi 30/4 1/5 dành tặng đến toàn bộ hội viên

Tiếp theo sẽ là chi tiết các về chuỗi sự kiện New88 khuyến mãi 30/4 1/5, mời anh em cùng tham khảo để nắm được các thông tin cốt lõi.

Sự kiện 1: Phát tặng 2.000 tỷ bao li xì tri ân

Khởi đầu cho khuyến mãi 30/4 1/5 sẽ là màn phát phong bao lì xì trong 2 ngày liên tiếp là 30/4 và 1/5. Chi tiết thời gian phát thưởng:

Đợt 1: Trước 17h00 ngày 30/4/2023 (tính theo giờ Việt Nam)

Đợt 2: Trước 17h00 ngày 1/5/2023 (tính theo giờ Việt Nam)

Sự kiện 2: Tặng 3% mỗi lần nạp, không giới hạn số lần

New88 khuyến mãi 30/4 1/5 áp dụng cho toàn bộ thành viên của nhà cái, thực hiện nạp vào tài khoản từ 50 điểm sẽ nhận ngay 3% tiền thưởng.

Trong thời gian từ 00:00 30/4 đến hết ngày 1/5 người chơi thực hiện nạp tiền sẽ được tặng thưởng. Không giới hạn số lần nạp, hệ thống tự động gửi thưởng sau khi có lệnh nạp thành công.

Lưu ý khi tham gia ưu đãi New88 khuyến mãi 30/4 1/5

New88 khuyến mãi 30/4 1/5 là một trong những ưu đãi dễ tham gia, dễ nhận thưởng nhất từ trước đây nay mà nhà cái đã tổ chức. Nhưng để không gặp các sự cố ngoài ý muốn, chúng ta sẽ phải ghi nhớ các thông tin dưới đây:

New88 khuyến mãi 30/4 1/5 không được đăng ký song song cùng ưu đãi khác.

Người chơi có hành vi lạm dụng ưu đãi sẽ bị hệ thống tước quyền tham gia.

Mỗi thành viên chỉ được sử dụng một tài khoản, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, địa chỉ IP duy nhất. Nếu nhà cái điều tra phát hiện hành vi gian lận thì người chơi sẽ chịu hình phạt theo quy chế đã ban hành.

Chương trình sẽ chỉ có hiệu lực từ 00:00 ngày 30/4/2023 đến 23:59 ngày 1/5/2023. Mọi giao dịch nạp tiền ngoài nằm ngoài khoảng thời gian này sẽ không được tính hợp lệ, hội viên sẽ không có quyền khiếu nại.

Khi tham gia, tức bạn đã đồng ý với các điều kiện và điều khoản khuyến mãi mà nhà cái ban hành.

Đó là những nội dung thú vị về sự kiện New88 khuyến mãi 30/4 1/5 mà chúng tôi muốn chia sẻ đến người chơi. Nếu chưa đăng ký thành viên thì hãy nhanh chóng truy cập trang web New88.today để không bỏ lỡ chương trình có 1 0 2 này nhé.