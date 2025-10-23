NEW88 tặng 100K là thông tin ưu đãi hấp dẫn thu hút rất đông đảo anh em cược thủ tham gia trải nghiệm tại đây. Thế nhưng để nhận khuyến mãi này của New88, người chơi cần đáp ứng được điều kiện gì? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết thông tin này qua bài viết sau đây của chúng tôi.

NEW88 tặng 100K là gì?

Đây chính là chương trình khuyến mãi mà NEW88 dành tặng cho thành viên mới tham gia sân chơi của mình. Nó giống như một sự khích lệ trải nghiệm của người chơi khi đến với nhà cái. Đặc biệt là những ai đang hoài nghi sự uy tín của nhà cái, có được số tiền trải nghiệm này sẽ giúp anh em khám phá nhiều hơn các sản phẩm cá cược tại đây và thẩm định được độ uy tín của sân chơi trực tuyến.

Nội dung khuyến mãi NEW88 tặng 100K

Đến với chương trình ưu đãi đặc biệt này của nhà cái, người chơi chỉ cần đăng ký tài khoản thành công là có cơ hội nhận tiền thưởng trải nghiệm tối đa lên tới 100K. Đây là chương trình ưu đãi mà nhà cái chỉ dành riêng cho anh em cược thủ mới đăng ký tài khoản lần đầu mà thôi. Mỗi người chỉ được nhận ưu đãi 1 lần duy nhất. Số tiền này anh em có thể dùng để tham gia cá cược như bình thường và cũng có thể rút về nếu chơi thắng cược từ số tiền ban đầu đó.

Làm sao để nhận được khuyến mãi NEW88 tặng 100K?

Để nhận được ưu đãi tặng 100K từ nhà cái NEW88, người chơi cần tuân thủ thực hiện theo các bước hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Đăng ký tài khoản thành viên NEW88

Trước tiên, điều kiện bắt buộc mà người chơi phải đáp ứng được đó chính là phải có tài khoản thành viên tại nhà cái NEW88. Khi đã trở thành thành viên, anh em sẽ nhận được khuyến mãi chào mừng, trong đó có ưu đãi NEW88 tặng 100K.

Hướng dẫn nhận : Code khuyến mãi NEW88

Cách tạo tài khoản thành viên tại NEW88 không có gì có. Trước tiên anh em truy cập link chuẩn của nhà cái, bấm chọn “Đăng ký” và điền thông tin theo biểu mẫu mà nhà cái đưa ra, gồm:

Tên tài khoản: Chính là tên hiển thị của anh em khi tham gia các trò chơi cá cược tại NEW88. Ưu tiên đặt tên dễ nhớ và không trùng với các tên đã đăng ký trên hệ thống.

Mật khẩu: Đặt mật khẩu cho tài khoản tùy ý nhưng nên có độ dài từ 6 ký tự trở lên, có cả chữ và số.

Nhập lại mật khẩu: Điền lại chính xác mật khẩu anh em vừa đăng ký ở trên.

Số điện thoại: Nhập chính xác số điện thoại anh em đang sử dụng để nhận thông tin xác nhận mã OTP nhà cái gửi về.

Email: Nhập email anh em vẫn đang thường xuyên sử dụng để nhận thông tin khuyến mãi và các thông báo liên quan tới tài khoản vào đây.

Khi đã nhập đầy đủ, chính xác các thông tin kể trên, anh em chỉ cần bấm “Đăng ký” ở phía cuối là hoàn thành đăng ký.

Bước 2: Liên hệ nhận ưu đãi NEW88 tặng 100K

Khi đã tạo thành công tài khoản tại nhà cái NEW88, anh em hãy liên hệ ngay với CSKH thông qua các kênh liên hệ như: Chat trực tuyến, Zalo, Hotline, Email… để nhận được ưu đãi tặng 100K từ nhà cái. Tiền sẽ trực tiếp được cộng vào tài khoản cá cược của anh em. Anh em có thể dùng số tiền đó để tham gia tất cả các trò chơi mà nhà cái đang có và rút về được bình thường nếu hoàn thành các điều kiện nhà cái đưa ra.

Một số điều cần lưu ý khi nhận ưu đãi NEW88 tặng 100K

Có thể thấy rằng, để nhận ưu đãi mà nhà cái triển khai không có gì khó. Tuy nhiên, khi nhận khuyến mãi này của NEW88, anh em cần lưu ý một số vấn đề sau đây:

Ưu đãi chỉ áp dụng cho 1 thành viên và 1 tài khoản duy nhất tại NEW88. Trường hợp người chơi trong cùng một gia đình, cùng một địa chỉ nhà, cùng số điện thoại, cùng số tài khoản ngân hàng hoặc trùng địa chỉ IP internet sẽ không được nhận ưu đãi này.

Tiền ưu đãi này có giới hạn thời gian sử dụng nhất định, nếu trong 24 giờ sau khi đăng ký tài khoản thành công mà người chơi không liên hệ nhận ưu đãi, khuyến mãi sẽ tự động bị hủy bỏ.

Nếu người chơi cố tình gian lận tạo nhiều tài khoản để trục lợi khuyến mãi NEW88 tặng 100K, nhà cái sẽ tiến hành khóa tài khoản mà không cần thông báo trước. Đồng thời hủy bỏ toàn bộ ưu đãi người chơi nhận được

Người chơi cần phải hoàn thành yêu cầu về số tiền cược, số vòng cược mà NEW88 đưa ra mới có thể rút được tiền khuyến mãi về tài khoản ngân hàng.

Nếu người chơi có bất cứ thắc mắc nào liên quan tới ưu đãi NEW88 tặng 100K, liên hệ trực tiếp với bộ phận CSKH của nhà cái để được hỗ trợ giải đáp.

Trên đây là thông tin ưu đãi NEW88 tặng 100K mà người chơi cần nắm được. Anh em nào chưa đăng ký tài khoản thành viên tại đây, hãy đăng ký liền tay và nhận ngay ưu đãi siêu hấp dẫn. Cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm sân chơi cá cược đẳng cấp, chuyên nghiệp mà không mất một đồng vốn nào, quá xịn đúng không nào? Chúc anh em có những giờ phút giải trí vui cùng NEW88.