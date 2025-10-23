NEW88 tặng 399K – cho thành viên mới tạo tài khoản

NEW88 tặng 399K là một chương trình khuyến mãi vô cùng hấp dẫn đến từ nhà cái nổi tiếng NEW88. Đây chắc chắn là sự kiện mà tất cả người chơi trực tuyến không được bỏ qua. Vậy nên hãy cùng chúng tôi theo dõi bài viết sau để biết cách tham gia khuyến mãi và nhận 399K nhé!

Giới thiệu tổng quan về sự kiện NEW88 tặng 58.000 VND

Để tri ân tất cả người chơi đã tin tưởng và lựa chọn NEW88 để tham gia cá độ, nhà cái này đã mạnh tay tổ chức sự kiện “NEW88 tặng 399K ”. Thực ra đây là một trong những chương trình nằm trong chuỗi “khuyến mãi tri ân”. Bao gồm: Tặng 8.888.000 VNĐ cho thành viên mới nạp đầu, Tặng 1.888.000 VNĐ cho lần nạp tiền đầu tiên, Tặng thêm khi nạp ngày vàng 9 – 19 – 29.

Cũng chính nhờ khuyến mãi NEW88 tặng 399K , mà thương hiệu nhà cái này đã trở nên phổ biến rộng rãi. Đồng thời là sự lựa chọn số 1 của cộng đồng người chơi Việt trong thời gian trở lại đây.

Thông tin chi tiết chương trình NEW88 tặng 58.000 VND

Sau đây sẽ là thông tin chi tiết về khuyến mãi mà bạn nên tham khảo:

Nội dung chương trình

Khi đăng ký tài khoản mới tại nhà cái NEW88, người chơi sẽ nhận được 399 điểm cược miễn phí (tương đương với 399K). Số điểm này có thể sử dụng để đặt cược trong tất cả các chuyên mục đổi thưởng có sẵn trên trang web.

Tuy nhiên, để tham gia khuyến mãi, người chơi phải tuân thủ theo các quy tắc đã được công bố. Bao gồm số lượt cược tối thiểu, điểm rút tiền tối thiểu và điểm rút tiền tối đa.

Điều kiện nhận thưởng

Chương trình khuyến mãi này có giá trị tặng thưởng là 399K . Để có thể rút tiền, người chơi cần phải:

Cược ít nhất 5 vòng và tiền cược tối thiểu cho mỗi vòng là 10.000 VND.

Giá trị tiền thưởng tối thiểu có thể rút về tài khoản là 50.000 VND và tối đa là 300.000 VND.

Nếu tổng tiền thắng cược vượt quá 100.000 VND thì toàn bộ số tiền này sẽ bị khấu trừ.

Hội viên cần cung cấp đầy đủ thông tin về tài khoản ngân hàng để có thể rút tiền sau này.

Sau khi rút tiền lần đầu tiên thành công, hệ thống sẽ tự động khấu trừ số tiền lời còn lại.

Chương trình áp dụng cho tất cả sản phẩm, ngoại trừ xổ số.

Lưu ý khi tham gia khuyến mãi

Đọc kỹ và tuân thủ các quy định, điều kiện tham gia của chương trình.

Điền chính xác thông tin đăng ký tài khoản NEW88 để nhà cái xác minh và nhận thưởng. Trường hợp người chơi phát hiện thông tin cá nhân sai lệch sau khi đã hoàn thành khuyến mãi, thì nhà cái sẽ thu hồi lại tiền thưởng.

Nếu phát hiện người chơi có hành vi lạm dụng chương trình khuyến mãi, NEW88 sẽ hủy bỏ tư cách nhận thưởng. Thậm chí nhà cái còn có thể khóa tài khoản của người chơi đó.

Hướng dẫn cách tham gia khuyến mãi NEW88 tặng 399K

Để tham gia chương trình khuyến mãi NEW88 tặng 399K, bạn phải là thành viên mới của nhà cái NEW88. Sau đó, thực hiện đăng nhập vào tài khoản cá cược của mình và tuân thủ các bước sau đây:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản, tại thanh menu bạn chọn mục “Khuyến mãi Hot” > Ấn vào “khuyến mãi NEW88 tặng 399K”.

Bước 2: Đọc kỹ các quy định, điều kiện tham gia chương trình.

Bước 3: Thực hiện các thao tác để đăng ký tham gia chương trình. Điền đầy đủ thông tin và xác nhận tham gia (Tài khoản thành viên, số điện thoại, mã khuyến mãi, mã sao chép).

Bước 4: Thực hiện các giao dịch cá cược tại nhà cái NEW88. Chỉ các trận đấu và thể loại cược do chương trình quy định mới được tính là hợp lệ.

Bước 5: Kiểm tra và xác nhận việc nhận khoản tiền thưởng trong tài khoản của bạn.

Trên đây là các bước đơn giản để tham gia khuyến mãi NEW88 tặng 399K. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc hay cần hỗ trợ thêm thông tin, thì hãy liên hệ với nhà cái NEW88 sớm nhất có thể.

Tổng kết

NEW88 tặng 399K là một cơ hội tuyệt vời để các bạn yêu thích cá cược thể thao nhận được khoản tiền thưởng hấp dẫn. Tuy nhiên, để tham gia chương trình, bạn cần đọc kỹ các quy định và điều kiện. Đồng thời thực hiện đúng theo các bước hướng dẫn. Chúc các bạn may mắn và thành công khi tham gia chương trình khuyến mãi này!