New88 tặng quà điểm danh – cho tân thủ cực hấp dẫn 2025

Sự kiện New88 tặng quà điểm danh cực hấp dẫn, là chương trình đặc biệt nhà cái triển khai dành riêng cho những tài khoản mới trên hệ thống. Tích cực điểm danh liên tiếp trong 7 ngày, nhận hàng trăm điểm thưởng ngay. Những nội dung quan trọng sẽ được chúng tôi triển khai đầy đủ trong bài viết dưới đây.

Khuyến mãi New88 tặng quà điểm danh mang đến điều gì cho thành viên

Ưu đãi New88 tặng quà điểm danh được cổng game triển khai từ ngày 17/4/2023. Chương trình này được tổ chức với mục đích kích thêm động lực cho thành viên mới đồng hành cùng trang cược.

Sự kiện được tổ chức với cách thức tham gia đơn giản, tỷ lệ trúng thưởng 100%. Một chương trình khuyến mãi chưa có trong tiền lệ giới cá cược.

New88 tặng quà điểm danh hướng đến mục đích kích thích thành viên quay trở lại sau khi đăng ký tài công tài khoản. Tạo sự thuận lợi để bet thủ nhanh chóng đạt được hội viên VIP. Hỗ trợ người chơi một phần kinh phí trong những bước đầu tiên trên con đường khởi nghiệp.

Thêm vào đó, New88 mong muốn dựng xây dựng một cộng đồng cá cược online với quy mô lớn mạnh, hùng hậu. Do đó, ưu đãi này được nhà cái New8 triển khai vô thời hạn, tính từ ngày 17/4/2023.

Nội dung trọng tâm của ưu đãi New88 tặng quà điểm danh

Người chơi sẽ hiểu rõ hơn về chương trình New88 tặng quà điểm danh về cách triển khai, cơ cấu giải thưởng và khả năng tích lũy điểm.

Theo đó, người chơi sau khi đăng ký tài khoản thành công có thể tham gia bằng cách đăng nhập tài khoản và cổng game mỗi ngày trong 7 ngày liên tiếp. Cách thức hợp lệ là không bị ngắt quãng.

Mỗi ngày người chơi tiến hành nạp đủ 100 điểm (100.000 Vnd) và thực hiện đặt cược hợp lệ từ 700 điểm trở lên sẽ nhận ngay 8 điểm thưởng/ngày

Sự kiện New88 tặng quà điểm danh sẽ áp dụng với 2 sản phẩm duy nhất là nổ hũ và bắn cá. Người chơi đặt cược dù hợp lệ hay không hợp lệ ở game khác sẽ không được công nhận.

Tính từ ngày thứ 2 trở đi, bạn sẽ có khoản thưởng thêm như sau;

Ngày thứ 2: 5 điểm

Ngày thứ 3: 10 điểm

Ngày thứ 4: 15 điểm

Ngày thứ 5: 20 điểm

Ngày thứ 6: 28 điểm

Ngày thứ 7: 88 điểm

Số điểm thưởng sẽ được phát nóng để người chơi tích lũy mỗi ngày. Chỉ cần hoàn thành đủ 1 vòng cược hợp lệ thì sẽ được rút điểm thưởng ngay.

Ví dụ cụ thể về cơ cấu giải thưởng: Hội viên X đăng nhập thực hiện nạp 100 điểm và đặt cược 700 điểm ngày thứ nhất sẽ nhận 8 điểm. Ngày thứ hai đăng nhập tiến hành nạp 100 điểm, đặt cược tiếp 700 điểm sẽ nhận ngay 8 + 5 = 13 điểm. Trong đó, 8 điểm thưởng và 5 điểm thưởng thêm.

Cách tham gia nhận thưởng sự kiện tặng quà điểm danh New88

Để tham gia nhận thưởng trong sự kiện New88 tặng quà điểm danh, người chơi sẽ thực hiện theo các bước sau đây:

Đăng ký tài khoản

Thực hiện truy cập vào đường link của cổng game New88 => Lựa chọn phần đăng ký => Hoàn thiện các nội dung thông tin cá nhân theo yêu cầu của hệ thống: Tên tài khoản, Mật khẩu đăng nhập, địa chỉ email, số điện thoại,… => Cuối cùng chọn ô “Đăng ký ngay”

Đăng nhập tài khoản để điểm danh mỗi ngày

Ưu đãi New88 tặng quà điểm danh yêu cầu người điểm danh liên tục mới được đủ phần thưởng.

Thành viên sử dụng tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào cổng game. Thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của khuyến mãi: Nạp tiền và đặt cược.

Nhận điểm thưởng

Nếu đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ, người chơi có thể nhận thưởng dễ dàng bằng cách vào phần hộp thư ở trên màn hình => Tìm đến phần quà của bạn rồi chọn rút thưởng là xong.

Lưu ý về ưu đãi tặng quà điểm danh của nhà cái new88

New88 tặng quà điểm danh là sự kiện với cơ hội nhận thưởng là tuyệt đối, cách thức tham gia và rút thưởng quá đơn giản. Người chơi chỉ cần lưu ý một số điều sau:

Người chơi chỉ cần hoàn thành 1 vòng cược là sẽ đủ điều kiện rút thưởng.

Đối với phần thưởng thêm, người chơi phải điểm danh đủ 7 ngày với được nhận.

Hội viên không được lạm dụng khuyến mãi để trục lợi cá nhân, đội ngũ giám sát của chúng tôi thường xuyên kiểm tra nếu có hành vi bất thường New88 có quyền thu hồi toàn bộ tiền thưởng và xử lý theo cơ chế đã được công bố.

Nếu người chơi chỉ đăng nhập và không hoàn thành đủ nhiệm vụ sẽ không được tính là tham gia hợp lệ chương trình New88 tặng quà điểm danh.

Nhà cái có quyền thay đổi chính sách, quy định mà không cần báo trước với hội viên.

Khi tham gia khuyến mãi đồng nghĩa bạn đã đồng ý với chính sách và quy định mà nhà cái đã ban hành.

Bên cạnh khuyến mãi New88 tặng quà điểm danh, nhà cái đang triển khai rất nhiều những ưu đãi giá trị khác.