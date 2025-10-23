New88 tri ân khách hàng với ưu đãi hấp dẫn hot nhất năm 2025

New88 tri ân khách hàng là sự kiện mang tính bước ngoặt trong giới cá cược. Một tiền lệ chưa từng xảy ra ở các nhà cái hiện nay. Nhà Cái New88 ban hành khuyến mãi tặng quà hiện vật giá trị cực khủng lên đến 1.5 triệu đồng. Sự kiện diễn ra có hạn, tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết.

Chương trình New88 tri ân khách hàng là gì?

New88 tri ân khách hàng là sự kiện đặc biệt mà nhà cái muốn dành tặng cho toàn thể thành viên. Thay lời cảm ơn sâu sắc của đội ngũ ban quản trị, chương trình sẽ dành tặng các món quà hiện vật đến tận tay hội viên. Bet thủ chỉ cần đáp ứng các điều kiện đơn giản sẽ nhận ngay phần quà vô cùng hấp dẫn.

Theo đó, chương trình New88 tri ân khách hàng sẽ dành tặng hội viên combo áo khoác cao cấp và mũ bảo hiểm cao cấp với tổng giải thưởng lên đến 1.5 triệu đồng.

Chương trình được khởi chạy chính thức từ ngày 18/04/2023 và diễn ra cho đến hết ngày 18/06/2023.

Theo đó, toàn thể người chơi có từ 5 lần nạp tiền hợp lệ trở lên sẽ đủ điều kiện đăng ký nhận thưởng từ sự kiện. Để nhận được giải thưởng, khách chơi sẽ cần có tổng nạp từ 20.000 điểm trở lên sẽ mặc định được quà là áo khoác và mũ cao hiểm cao cấp.

Bet thủ không cần vượt qua bất kỳ thử thách hoặc điều kiện phức tạp trước khi nhận thưởng. Chỉ cần liên hệ đến trung tâm chăm sóc khách hàng để đăng ký, khả năng trúng thưởng sẽ là tuyệt đối.

Với mong muốn tạo sự hưng phấn cho người chơi, chương trình sẽ chỉ diễn ra trong vòng 2 tháng. Tính từ thời điểm ban hành, sự kiện đã thu hút hàng ngàn bet thủ tham gia với rất nhiều giải thưởng được phát. Đây như một bước đi đúng đắn của new88 để kết nối những anh em cược thủ có cùng đam mê lại với nhau và cao hơn cả là xây dựng một cộng đồng giải trí bền vững, chuyên nghiệp.

Giải thưởng của ưu đãi tri ân khách hàng New88

Khuyến mãi New88 tri ân khách hàng sẽ được thành 2 đợt rõ ràng, bet thủ sẽ ghi nhớ các nội dung sau để hiểu hết về giải thưởng từ cuộc chơi.

Lượt nhận quà thứ nhất: Số lần nạp cần đạt tối thiểu từ 5 lần và đặt cược hợp lệ từ 20.000 trở lên. Khi đó người chơi sẽ được nhận ngay 01 combo quà tặng cao cấp từ chương trình.

Lượt nhận quà thứ hai: Số lần nạp cần đạt tối thiểu từ 10 lần và đặt cược hợp lệ từ 100.000 trở lên. Khi đó người chơi sẽ được nhận ngay 01 combo quà tặng cao cấp từ chương trình.

Tổng giải thưởng quy đổi lên đến 1.5 triệu đồng, người chơi sẽ không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào. Ban tổ chức sẽ gửi quà đến tận địa chỉ của bạn.

Chương trình sẽ kết thúc vào ngày 18/06/2023, sau thời gian này các đơn nạp sẽ không có hiệu lực đối vớ các chương trình khuyến mãi New88

Trong quá trình sự kiện diễn ra, người chơi sẽ được đăng ký đến 2 lần để được phát quà miễn phí. Theo đó, mỗi người chơi hoàn thành 5 lần đặt cược và 20.000 điểm cược sẽ được nhận quà. Tiếp đó, nếu có từ 10 lượt nạp tiền mà chương trình vẫn chưa đóng thì vẫn có thể tham gia tiếp.

Lưu ý khi tham gia chương trình New88 tri ân khách hàng

Các chính sách của chương trình không có gì khó hiểu, nhưng để bet thủ thuận lợi hơn trong quá trình tham gia, dưới đây là một số thông tin cần chú ý về khuyến mãi New88 tri ân khách hàng:

Giải thưởng là hiện vật và không thể quy đổi ra điểm số hoặc tiền mặt.

Mỗi tài khoản sẽ được dự thưởng 02 lần duy nhất. Người chơi tham gia đợt phát thưởng thứ 2 sẽ cần hoàn thành điều kiện nạp tiền 10 lần và tổng điểm đặt cược hợp lệ từ 100.000 điểm. Thời gian được xét từ ngày 18/04/2023.

Người chơi không được lạm dụng chính sách để trục lợi cá nhân. Những bet thủ cố tình sai phạm sẽ bị thu hồi tài sản và tài khoản vĩnh viễn.

Các trường hợp xảy ra tranh chấp sẽ không được chấp nhận nếu đến từ chính sách của chương trình New88 tri ân khách hàng.

Sau tất cả, quyết định của nhà cái sẽ là quyết định cuối cùng.

Đối với chương trình tri ân khách hàng của nhà cái new88 sẽ không giới hạn bất kỳ sản phẩm đặt cược nào. Người chơi có thể lựa chọn sảnh cược yêu thích và thỏa mãn cơ hội kiếm tiền. Sau khi đặt mức chơi điều kiện sẽ liên hệ ban tổ chức để giật thưởng.

Cách thức tham dự sự kiện tri ân khách hàng của new88

Với những sự kiện khác, giải thưởng sẽ được phát vào phong bao lì xì đỏ của hội viên. Nhưng New88 tri ân khách hàng sẽ có chút khác biệt khi món quà sẽ gửi tặng tận tay khách chơi.

Sau khi hoàn thành đủ yêu cầu, bet thủ thực hiện theo quy trình như sau:

Bước 01: Liên hệ Telegram @dailynew88

Bước 02: Thông báo về việc đạt đủ điều kiện. Sau đó, nhân viên sẽ kiểm tra lại dữ liệu nạp tiền và đặt cược của bạn.

Bước 03: Nếu thông tin chính xác, bạn sẽ thực hiện gửi mẫu đăng ký nhận quà như sau: Tên đăng nhập, Họ và tên đăng ký, số tài khoản ngân hàng liên kết, địa chỉ nhận quà (bao gồm số điện thoại người nhận), Ghi chú thêm (nếu có).

Chương trình New88 tri ân khách hàng diễn ra có hạn, người chơi đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm có này nhé. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các sự kiện khuyến mãi hấp dẫn khác như: vé cược nổ hũ may mắn New88, new88 tặng nạp ngày vàng, NEW88 tặng 58.000 VND, new88 thưởng đặt cược 58.888.000 Vnd,….