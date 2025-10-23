Nhiệm vụ kỳ NEW88 là một trong những chương trình khuyến mãi mới nhất của nhà cái. Để tạo sự thú vị cho người chơi, Link NEW88 đã được thiết kế nhiệm vụ với nhiều mức độ khác nhau. Và bài viết dưới đây sẽ giới thiệu tổng quan về sự kiện. Đồng thời cung cấp các thông tin chi tiết về quy tắc nhận thưởng cũng như cách tham gia chương trình cho người mới.

Tại sao bạn nên tham gia chương trình khuyến mãi NEW88?

NEW88 là một trong những nhà cái trực tuyến hàng đầu tại Châu Á và đặc biệt được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Ngoài độ uy tín và công nghệ giải trí vượt trội, NEW88 còn thu hút sự chú ý của khách hàng nhờ vào các chương trình khuyến mãi siêu hấp dẫn và đa dạng. Trong đó phải kể đến nhiệm vụ kỳ NEW88.

Vậy để biết cách tham gia vào khuyến mãi “khủng” này, thì bạn hãy tiếp tục theo dõi nội dung bên dưới. Chắc chắn bạn sẽ không thất vọng về độ lôi cuốn của các phần thưởng nhiệm vụ kỳ.

Giới thiệu tổng quan về nhiệm vụ kỳ NEW888

Nhiệm vụ kỳ NEW88 được tổ chức với mục đích tăng cường sự tương tác và cảm giác hứng thú cho người chơi. Khi tham gia chương trình này, bạn sẽ được thực hiện 9 cấp nhiệm vụ để tích lũy điểm thưởng. Đặc biệt, khi hoàn thành nhiệm vụ chương trình, người chơi sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng lên tới 120.000 điểm.

Thông tin chương trình

Đối tượng tham gia: Tất cả thành viên chính thức của nhà cái NEW88.

Thời gian chương trình bắt đầu: 1 giờ 30 phút ngày 23/03/2023 (GMT-4).

Thời gian chương trình kết thúc: 23 giờ 59 phút ngày 22/04/2023 (GMT-4).

Nội dung chi tiết

Thành viên cần đăng nhập vào NEW88 mỗi ngày và tham gia cá cược sản phẩm Game bài, Bắn cá và Nổ hũ. Sau đó tiến hành tích lũy tiền cược hợp theo yêu cầu của mỗi cấp độ nhiệm vụ. Khi hoàn thành cấp độ cuối cùng, thì bạn sẽ được trả thưởng cực “sướng”.

Cấp độ Tiền cược hợp lệ Điểm thưởng Tổng giải thưởng 1 1.000 8 120.000 điểm thưởng tương đương 12 cấp nhiệm vụ 2 5.000 18 3 10.000 28 4 50.000 88 5 100.000 128 6 500.000 688 7 1.000.000 1288 8 2.000.000 1888 9 5.000.000 5888

Ví dụ: Nhiệm vụ ở mức độ 1 người chơi cần phải đặt số tiền cược tối thiểu là 1.000. Khi hoàn thành nhiệm vụ này, thì người chơi sẽ được tích lũy 8 điểm thưởng. Nếu chương trình kết thúc mà người chơi vẫn chưa hoàn thành cấp 2, thì người chơi chỉ nhận được 8 điểm thưởng.

Quy tắc nhận thưởng

Mỗi chương trình khuyến mãi chỉ cho phép sử dụng một tài khoản duy nhất để thanh toán.

Việc đăng ký nhiều tài khoản khác nhau để lợi dụng chương trình khuyến mãi là không được phép.

Tất cả các chương trình khuyến mãi này sẽ được quy đổi thành điểm thưởng theo tỷ lệ 1 điểm = 1000 VND.

Nhà cái NEW88 sẽ không thông báo trước khi hủy phần thưởng của người chơi nếu phát hiện hành vi gian lận, bởi đã quy định rõ ràng trước đó.

Cách tham gia nhiệm vụ kỳ NEW88 cho người mới

Để tham gia nhiệm vụ kỳ new88, bạn cần thực hiện các bước sau đây:

Đăng nhập vào tài khoản game NEW88 của bạn. Nếu chưa có tài khoản thì hãy nhanh chóng đăng ký theo hướng dẫn của hệ thống.

Tại mục Khuyến mãi New88 , bạn hãy tìm và chọn và chương trình Nhiệm vụ kỳ NEW88.

Đọc kỹ và nắm rõ quy tắc, thông tin về các nhiệm vụ kỳ.

Sau khi đã tham gia, bạn cần phải nhanh chóng thực hiện cá cược theo yêu cầu.

Nếu đã hoàn thành tất cả cấp độ, nhà cái NEW88 sẽ trả thưởng về tài khoản cược của bạn. Trường hợp quá 24h mà nhà cái vẫn chưa chuyển tiền, thì bạn cần liên hệ đến nhân viên tư vấn để được giải quyết.

Tổng kết

Như vậy chúng tôi đã cung cấp đầy đủ thông tin về sự kiện nhiệm vụ kỳ NEW88. Mong rằng anh em sẽ hiểu rõ về sự kiện và tham gia nhận thưởng. Chúc anh em gặp nhiều may mắn!