Tiền thưởng lớn là động lực dữ dội khiến cược thủ tìm đến cách soi cầu lô 2 nháy. Phương pháp soi cầu này cho ta thấy được các cặp số dễ nuôi, dự báo tốt và nâng cao tỷ lệ trúng thưởng. Nó là giải pháp tuyệt vời dành cho những bet thủ không muốn nuôi nhiều con hoặc nguồn vốn hạn hẹp, nhưng vẫn mong ước tìm đến cơ hội hốt khoản tiền khủng. Trang cá cược New88 sẽ chia sẻ đầy đủ về các bước phân tích chuẩn nhất.

Soi cầu lô 2 nháy là gì?

Soi cầu lô là việc chúng ta dựa vào bảng vàng của kết quả xổ số đã trả thưởng giúp tìm được con số ưng ý. Lô 2 nháy là những cặp lô xuất hiện 2 lần trong kết quả xổ số mỗi ngày.

Từ đó ta có thể hiểu, soi cầu lô 2 nháy là việc cược thủ dự đoán xem con số nào sẽ có khả năng xuất hiện 2 lần trong bảng kết quả xổ số hay không. Nếu chọn đúng thì tiền thưởng sẽ được nhân lên gấp đôi.

Chú ý khi chơi lô dành cho người chơi mới: Số tiền đánh lô sẽ quy ra điểm. Điểm lô sẽ khác nhau giữa các khu vực, thường thì 1 điểm = 23 – 25k, nếu trúng 1 điểm lô sẽ thu 80k. Tức chúng ta thu về lãi khoảng 55 – 57K/điểm. Với sự an toàn thì giá trị này khá phù hợp.

Tuy không đồng nhất nhựng sự chênh lệch điểm lô ở mỗi nơi sẽ không có biên độ quá cao.

Nhưng phải nói đến các trang cá cược hiện nay, tỷ lệ ăn lô cực kỳ cao có thể chạm ngưỡng 1:90.

Quy trình soi cầu lô 2 nháy được cao thủ chia sẻ

Vào nội dung chính, New88.today sẽ hướng dẫn rõ nét 04 bước soi cầu lô 2 nháy miền bắc. Hãy lấy giấy bút để lưu lại, đây sẽ là kiến thức giúp bạn nuôi lô hay nháy chuyên nghiệp và hiệu quả cao. Từ đó, gia tăng lên tỷ lệ hốt tiền khi thắng.

Bước 01: Yêu cầu trước khi soi cầu lô 2 nháy

Điều kiện ở ngày thực hiện soi cầu, chỉ xuất hiện đúng 1 lô 2 nháy. Những con nháy kép hoặc 3 nháy sẽ không được áp dụng. Khi đó với đáp ứng tiêu chuẩn phân tích dựa vào chiến thuật này. Cược thủ cũng không hạn chế lạm dụng phương thức này, khoảng 5 – 6 lần một tháng sẽ hợp lý nhất.

Bước 02: Phân tích bóng âm dương của lô hai nháy

Từ tiêu chuẩn ở bước 1, ta chọn được cặp lô 2 nháy gọi là MN. Dựa vào thuyết âm dương ta nhìn được bóng của chúng:

0 – 5

1 – 6

2 – 7

3 – 8

4 – 9

Chúng ta có thể đảo ngược bóng âm dương, bởi chúng ta tính chất 2 chiều.

Tiếp đó, quy ước bóng của hai số MN tương ứng là M1 và N1. Sau khi kết hợp ghép lại ta sẽ có 4 cặp đề siêu đẹp là NM1, M1N, N1M, MN1 để nuôi trong ngày sau đó. Một trong trang hướng dẫn chỉ chọn ra 2 con, nhưng nhà cái New88 mong muốn anh em có cơ hội trúng cao nhất nên sẽ giới thiệu tất cả trường hợp có thể ghép.

Ví dụ đầy đủ hơn: Ngày 30/3/2023 anh em soi được lô 2 nháy là 35. Ứng dụng thuyết âm dương ta có bóng của 3 là 8 và bóng của 5 là 0. Tiến hành kết hợp ta có 4 số 58, 83, 03, 30. Tới đây thì bạn đã nắm được hơn 50% cơ hội chiến thắng, hãy định ra mức vốn và nuôi thôi nào.

Bước 03: Tổng hợp lô gan

Lô gan hay còn gọi là lô khan là chỉ những cặp loto lâu ngày chưa ra. Người chơi thường quy ước, một con số chưa xuất hiện trong vòng 1 tháng sẽ coi là lô khan.

Khi soi cầu lô 2 nháy, chúng ta sẽ chọn ra chu kỳ dài nhất của lô gan để làm cực đại. Thời gian áp dụng là 6 tháng trước đổ về đây.

Xem thêm : bí quyết chơi xổ số

Bước 04: Tính khung nuôi lô 2 nháy

Hiện nay, chúng ta dễ dàng bắt gặp các chu kỳ nuôi phổ biến như: 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày,15 ngày hay thậm chí 30 ngày.

Dựa vào kinh nghiệm của cao thủ lâu năm tại nhà cái New88, chúng ta sẽ chọn ra chu kỳ 3 ngày là hợp lý nhất (tính từ thời điểm lô 2 nháy nổ).

Tiếp theo, khung vào tiền sẽ có các tỷ lệ như sau:

1:3:6: Ngày thứ nhất đánh 10 điểm, ngày thứ 2 đánh 30 điểm, ngày thứ 2 đánh 180 điểm.

1:3:8: Ngày đầu và ngày thứ hai sẽ vào tiền tương tự, đến ngày thứ 3 sẽ đánh 240 điểm.

Chúng tôi đã nghiên cứu và thấy rằng, khi đánh với tỷ lệ đó thì dù bet thủ thắng vào ngày nào cũng không bị lỗ. Và khi trúng ở ngày nào sẽ dừng luôn ở ngày đó.

Đó là các bài học về soi cầu lô 2 nháy, một giải pháp dự đoán xổ số có cách tính đơn giản nhưng mở ra cơ hội kiếm tiền cực tốt. Đối với nội dung mà New88.today chia sẻ, điểm quan trọng nhất là bet thủ ghi nhớ được bóng âm dương của từng số. Thêm nữa, nếu nguồn vốn hạn hẹp thì bạn chỉ cần vào 2 cặp lô là NM1, N1M. Hai số này có khả năng về cao nhất.