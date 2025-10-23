Trận đá gà 24 tỷ được tổ chức tại đấu trường Thomo với sự đối đầu của 2 tay chơi khét tiếng. Đôi bên đều có số má tại giới đá gà Miền Nam nước ta. Trận đá gà với số tiền khủng lên đến 24 tỷ đã diễn ra trước sự ngưỡng mộ của rất nhiều người. Vậy trận kèo gà này có thật sự như lời đồn? Nếu có thì diễn biến như thế nào? Hãy cùng Trang chủ New88 khám phá thêm nhiều thông tin về màn đối chọi khủng này qua bài viết này nhé.

Những thông tin cơ bản về trận đá gà 24 tỷ tại thomo

Trận đá gà 24 tỷ với sự góp mặt của 2 tay chơi khét tiếng miền Nam, đó là anh Phúc Bình Dương (Phúc Barcelona) và anh Mít Trà Cú. Cuộc đấu được tổ chức tại Thomo, trường gà nổi tiếng nhất khu vực Đông Nam Á, nơi đây là điểm trung chuyển của giới cược của khu vực.

Nhắc đến độ chịu chơi, chịu chi thì những dân chơi miền bắc không có cửa với anh em miền Nam. Nói qua về những cuộc đá gà Miền Bắc, đa số toàn chơi gà đòn và gà lối. Ngược lại, ở miền Nam, phần nhiều sẽ thích đá gà cựa với tính sát thương cao, khiến chiến kê có thể bay màu bất kỳ lúc nào.

Do đó, tiền ăn cược cũng sẽ lớn hơn, từ đó con số 24 tỷ mới xuất hiện hiện gây xôn xao dư luận cho đến hiện nay.

Hầu như ở miền Bắc, số tiền cho những trận kèo cược chỉ rơi vào khoảng vài trăm triệu đến 1, 2 tỷ là to lắm rồi. Còn đối với thị trường chọi gà miền Nam, con số trên chỉ là muỗi khi số tiền chạm mốc hàng tỷ, chục tỷ diễn ra như cơm bữa.

Tuy nhiên, tất cả những màn đấu gà với mức cược khủng như vậy đều được tổ chức ở nước ngoài. Cụ thể là sới gà Thomo, địa điểm này nằm ở sát ranh giới giữa Việt Nam và Campuchia nên di chuyển khá thuận tiện. Các kê thủ Việt rất hay sang đây để tham gia và xem trực tiếp.

Vậy trận đá gà 24 tỷ có thật không?

Sự thật về trận đá gà 24 tỷ có diễn ra hay không thì đến nay vẫn chưa được chính thức lên tiếng từ những người trong cuộc. Bởi vì, ngoài số tiền cược khổng lồ từ 2 tay chơi chính, thì còn có tiền cược từ kèo ngoài và người chơi online. Thêm nữa là do tính pháp lý nên cũng ít người dám chính thức công khai.

Mặc dù con số chính xác không được công bố, nhưng chắc chắn nó cũng rất lớn. Phải như vậy thì mới rộ lên tin đồn với con số hơn 1 triệu đô la.

Nhắc đến Phúc Bình Dương, để thỏa mãn đam mê tay chơi này đã mở nguyên một trại gà với quy mô hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra, anh còn yêu thích sưu tầm xe máy biển đẹp số chất. Nếu có cơ hội, mọi người hãy ghé qua tại gà Phúc Barce do anh sở hữu để chiêm ngưỡng cơ ngơi đồ sộ này.

Còn Mít Trà Cú, một đối thủ ngang tàn không kém, nên cũng được đánh giá là xứng tầm với Phúc Bình Dương.

Cả 2 trước đây đã từng có những màn đấu gà đẳng cấp với số tiền lớn tại sới gà Thomo.

Hai tay này giàu thật, chịu chơi thật, đam mê thật, nên trận đá gà 24 tỷ cũng chưa thể nằm ngoài sự chịu chi của họ.

Trận đá gà 24 tỷ diễn ra như thế nào?

Nói sâu hơn về trận đá gà 24 tỷ này, đây là cuộc chinh chiến và so tài giữa 2 lão kê điêu luyện. Mặc dù con số 24 tỷ không phải là số tiền cược ban đầu, mà là cộng tất cả giải thưởng liên quan từ các kèo lại.

Thực tế, lúc đầu chỉ khởi điểm với 2 tỷ nhưng khi nhận được thông tin rằng đây là gà cưng của 2 đại gia nức tiếng này, nên con số đã được nâng lên mức 15 tỷ đồng. Vậy còn thiếu đến 9 tỷ nữa mới cán mốc 24 tỷ. Có bài báo nói rằng số tiền còn lại là các khoản chơi của những kèo thủ khác, chứ không phải giữa 2 tay chơi.

Mặc dù chưa biết đâu mới đúng là sự thật, nhưng trận đá gà 24 tỷ khi diễn ra đã thu hút được lượng lớn người xem. Con số đáng kinh ngạc vượt qua mọi kỷ lục từ trước đến nay, từ xem trực tiếp tại trường gà cho đến các bet thủ tường thuật qua livestream.

Kết quả trận đấu gà 24 tỷ

Theo như một vài nguồn tin từ những người chứng kiến trận đá gà cho rằng, chiến kê của Mít Trà Cú đã giành chiến thắng. Chúng ta cần biết rằng các trận kèo gà tại Thomo không đơn giản chỉ đá 1 màn là thắng thắng luôn, mà nó bao gồm nhiều kèo đấu khác nhau.

Ví dụ: Mỗi đội mang đến 10 con gà đá gà thì sẽ phải đấu 10 hiệp và tiến hành tính điểm. Thắng được 3 điểm, hòa 1 điểm còn thua sẽ được 0 điểm. Sau khi 10 trận đá gà kết thúc, đội nào có số điểm cao hơn thì sẽ giành chiến thắng.

Màn kèo gà này đã đủ tầm để phá kỷ lục tại Thomo?

Ai cũng thừa biết trận đá gà 24 tỷ là vô cùng lớn, mặc dù có nhiều màn cược gà nổi bật nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức vài tỷ. Do đó, không dễ dàng để có thể xuất hiện một trận kèo phá được kỷ lục 24 tỷ này.

Cuộc đấu đó đã qua đi nhiều năm nhưng vẫn khiến giới cá cược phải điên đảo. Cho đến nay, vẫn chưa có thêm một trận đấu gà nào vượt qua được con số 24 tỷ, dù chỉ là tin đồn.

Tổng kết

Qua bài viết, New88 đã chia sẻ toàn bộ các thông tin liên quan đến trận đá gà 24 tỷ.